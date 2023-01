/ Lesedauer: ca. 2min Weltcup in Pokljuka Biathletin Herrmann-Wick Siebte bei Öberg-Sieg

In der Verfolgung läuft Biathletin Denise Herrmann-Wick auf den siebten Platz. Der Sieg in Slowenien geht an die Favoritin.

© Darko Bandic/AP/dpa Denise Herrmann-Wick kam in der Verfolgung auf den siebten Rang. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Von dpa