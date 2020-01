Empfehlung - Biathlet Doll im Massenstart Zweiter hinter Maillet

dpaPokljuka Zum Abschluss des Weltcups auf der Pokljuka in Slowenien setzte sich der 29-Jährige am Sonntag im Schlussspurt gegen den sechsmaligen Saisonsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (2 Fehler) um 0,3 Sekunden durch. Den Sieg sicherte sich der wie Doll mit einem Fehler belastete Franzose Quentin Fillon Maillet. Er lag zehn Sekunden vor Doll. Für den Schwarzwälder war es der dritte Podestplatz in diesem Winter, für das Männer-Team der fünfte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/biathlet-doll-im-massenstart-zweiter-hinter-maillet-341592.html