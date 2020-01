Empfehlung - Berichte: Bayern an Real-Profi Álvaro Odriozola interessiert

dpaMünchen Dabei sei der 24 Jahre alte Odriozola in den Fokus gerückt. Dieser war 2018 von Real Sociedad San Sebastian zu den Königlichen gewechselt, kommt aber an Dani Carvajal nicht vorbei. Sky Sport hatte bereits am Montagabend gemeldet, dass im Sommer Achraf Hakimi von Borussia Dortmund zu Real zurückkommen werde, weshalb die Madrilenen Odriozola „wohl die Freigabe für den FC Bayern geben würden“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/berichte-bayern-an-real-profi-alvaro-odriozola-interessiert-340664.html