Empfehlung - Bender lässt Leverkusen vom Wunder träumen

dpaMoskau Noch am nächsten Tag am Flughafen lachte Rudi Völler über das Eigentor-Glück von Bayer Leverkusen - und schwärmte von Sven Bender. „Das war Lewandowski-like“, sagte der Sportchef über das Tor Benders am Vorabend zum 2:0 (1:0)-Endstand bei Lokomotive Moskau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bender-laesst-leverkusen-vom-wunder-traeumen-331704.html