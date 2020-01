Empfehlung - Bayern-Star Lewandowski: Zum ersten Spiel werde ich fit sein

dpaMünchen Keine Sorge, versicherte der 31 Jahre alte Angreifer des Titelverteidigers aus München in einem Interview der „Sport Bild": „Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles nach Plan läuft, fit sein." Die Partie findet am 19. Januar im Berliner Olympiastadion statt.(...)