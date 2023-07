/ Lesedauer: ca. 2min Bundesliga Bayern-Präsident Hainer fordert mehr Marketing-Reisen

Der FC Bayern tourt durch Asien, Borussia Dortmund ist auf Marketing-Trip in den USA. Für Münchens Club-Chef reicht das nicht, wenn die Bundesliga mehr Geld in der Auslandsvermarktung erlösen will.

© Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Bayern Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer im Stadion. Foto: Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Von dpa