/ Lesedauer: ca. 3min Bayern-Coach Flick scherzt: „Keine Dummheiten“

Wer ersetzt Robert Lewandowski? In „wegweisenden Spielen“ will der FC Bayern seinen Erfolgshunger auch ohne die Tormaschine stillen. Trainer Flick lässt sich bei der Frage nach dem Ersatz „die eine oder andere Option“ offen. In einem anderen Fall hilft die Ehefrau.