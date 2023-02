/ Lesedauer: ca. 2min Bundesliga FC Bayern bleibt vorne, Dortmund dran

Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga an der Spitze, die Verfolger stehen im Abendspiel unter Druck. Borussia Dortmund siegt schon wieder, in Sinsheim erlebt ein Trainer ein Debüt zum Vergessen.

© Peter Kneffel/dpa Bejubelt den ersten Treffer des Spiels: Thomas Müller vom FC Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

Von dpa