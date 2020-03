Empfehlung - Bayer nach Sieg in Glasgow mit glänzender Ausgangsposition

dpaGlasgow Im Hexenkessel von Ibrox gewannen die Rheinländer am Donnerstag das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers mit 3:1 (1:0). Sie schufen sich damit eine glänzende Ausgangsposition für den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der 2009 eingeführten Europa League – so es denn stattfindet. Die UEFA wird am kommenden Dienstag wohl über die Fortsetzung des Wettbewerbs entscheiden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/bayer-nach-sieg-in-glasgow-mit-glaenzender-ausgangsposition-347558.html