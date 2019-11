Empfehlung - Baseball-Star Kepler will starke Vorsaison bestätigen

dpaBerlin Nachdem er in der vergangen Saison in der höchsten amerikanischen Baseball-Liga (MBL) den Ball 36-Mal aus dem Stadion geschlagen hat, will er dieses Gefühl in der kommenden mindestens genauso oft erleben, wie der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Es gibt kaum etwas Schöneres, als den Ball mit dem Schläger perfekt zu treffen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/baseball-star-kepler-will-starke-vorsaison-bestaetigen-330573.html