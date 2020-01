Empfehlung - Aus für Titelverteidigerin Görges und Siegemund in Auckland

dpaAuckland Görges, die in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Neuseelands Metropole geholt hatte, verlor 1:6, 4:6 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Vor zwei Jahren hatte sich die Schleswig-Holsteinerin an gleicher Stelle noch im Endspiel durchgesetzt, diesmal verlor sie vier der letzten fünf Spiele im Match gegen Wozniacki, die ihre Karriere nach den anstehenden Australian Open beenden wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/aus-fuer-titelverteidigerin-goerges-und-siegemund-in-auckland-338742.html