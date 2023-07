/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga Auf Vaters Spuren: Toppmöller will mit Eintracht hoch hinaus

Dino Toppmöller tritt mit klaren Vorstellungen und Zielen seine erste Stelle als Cheftrainer in der Bundesliga an. Mit Eintracht Frankfurt will er offensiven Fußball spielen.

© Arne Dedert/dpa Dino Toppmöller ist der neue Trainer von Eintracht Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa

Von Eric Dobias, dpa