Empfehlung - Auch in Nations League drohen Frankreich & Portugal

dpaNyon Das UEFA-Exekutivkomitee will bei seiner Sitzung am 4. Dezember in Nyon die Lostöpfe für die nächste Auflage der Nations League festlegen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird sich der europäische Fußball-Kontinentalverband dabei an die Rangliste des Premieren-Wettbewerbs im Jahr 2018 halten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/auch-in-nations-league-drohen-frankreich-portugal-332741.html