Empfehlung - Auch Eishockey-Nationalspieler fordern Ausländerreduzierung

dpaDüsseldorf „In jeder Mannschaft in der Liga wird so gedacht. Das würde nur helfen“, sagte Stürmer Yasin Ehliz von Red Bull München der Deutschen Presse-Agentur nach dem 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) bei der Düsseldorfer EG. Auch Marcel Noebels von den Eisbären Berlin äußerte sich am Wochenende entsprechend. „Das ist natürlich gut für die Deutschen. Wenn man auf die nächste Generation sieht, die jetzt nachkommt, wäre das sicherlich ein Vorteil“, sagte Noebels. Beide Stürmer gehören zum Olympia-Silberteam von Pyeongchang 2018.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/auch-eishockey-nationalspieler-fordern-auslaenderreduzierung-329959.html