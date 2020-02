Empfehlung - Alpin-Chef nach Rebensburg-Verletzung: „Schlimm fürs Team“

dpaGarmisch-Partenkirchen „Das ist schlimm für das Team“, sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier der Deutschen Presse-Agentur. Seine beste Rennfahrerin hatte sich am Sonntag bei ihrem Unfall im Super-G eine Knieverletzung zugezogen und kann in diesem Winter nicht mehr antreten. Maier verwies nun vor allem auf die Disziplin Riesenslalom, in der sein Team „eigentlich komplett ausradiert“ sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/alpin-chef-nach-rebensburg-verletzung-schlimm-fuers-team-343463.html