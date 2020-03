Empfehlung - Alle Sportveranstaltungen in Italien ohne Publikum

dpaRom Betroffen sind dann neben den Fußball-Spielen in der Serie A unter anderem auch die Champions-League-Partie von Juventus Turin gegen Olympique Lyon am 17. März sowie die Europa-League-Spiele von Inter Mailand gegen Getafe (12.) und AS Rom gegen den FC Sevilla (19.3.). Das Rückspiel von Inter in Getafe am 19. März muss ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/alle-sportveranstaltungen-in-italien-ohne-publikum-346600.html