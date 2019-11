Empfehlung - Albon mit Bestzeit und Crash beim Brasilien-Training

dpaSão Paulo Der 23 Jahre alte britisch-thailändische Formel-1-Pilot kam kurz vor Schluss von der abtrocknenden Strecke ab und erst in den Reifenstapeln zum Stehen. Vorher hatte Albon, dessen Vertrag vor dem vorletzten Grand Prix in diesem Jahr für 2020 verlängert worden war, in 1:16,142 Minuten die schnellste Runde auf im Autódromo José Carlos Pace vor den Toren von São Paulo hingelegt.(...)