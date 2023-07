/ Lesedauer: ca. 2min Fußball Al-Hilal blitzt offenbar bei Mbappè ab

Einmal in Paris will Al-Hilal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Während der Brasilianer Malcom einen Vertrag unterschreibt, will ein Fußball-Star nicht mal mit dem Club aus Saudi-Arabien reden.

© Michel Euler/AP/dpa Kylian Mbappè lehnt wohl Gespräche mit Al-Hilal ab. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Von dpa