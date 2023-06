/ Lesedauer: ca. 4min Behindertensport-Event 7000 Aktive: Special-Olympics-Premiere in Berlin

Erstmals finden die Special Olympics World Games in Deutschland statt. Berlin bereitet sich auf das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in Deutschland vor.

© Christoph Soeder/dpa Erstmals finden die Special Olympics World Games in Deutschland statt. Foto: Christoph Soeder/dpa

Von dpa