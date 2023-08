/ Lesedauer: ca. 1min 2. Bundesliga 49.000 bei Hannover gegen Hamburg: Verkehrschaos befürchtet

Hannover gegen Hamburg - dieses Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga lockt am Samstagabend fast 50 000 Zuschauer an. Das kann auch ein Problem werden.

© Swen Pförtner/dpa Blick in die ausverkaufte Arena. Foto: Swen Pförtner/dpa

Von dpa