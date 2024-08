/ Lesedauer: ca. 3min Hannover gegen Hamburg 15.000 HSV-Fans zum Nordduell: Hannover stärker unter Druck

Der HSV muss aufsteigen, er steht unter Druck: So ist das fast immer in der 2. Bundesliga. Nur vor dem Nordduell in Hannover haben sich die Vorzeichen diesmal etwas geändert.

© Swen Pförtner/dpa Große Unterstützung im Nordduell: Etwa 15.000 HSV-Fans werden am Freitagabend in Hannover erwartet. Foto: Swen Pförtner/dpa

Von Sebastian Stiekel, dpa