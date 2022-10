/ Lesedauer: ca. 3min Conference League 1. FC Köln gewinnt im Nachsitzen bei Slovacko

Der 1. FC Köln hat das fortgesetzte Conference-League-Spiel beim 1. FC Slovacko am Freitag gewonnen. Nun kommt es zum Showdown mit OGC Nizza. Unklar ist noch, ob es am Sonntag in der Liga weitergeht.