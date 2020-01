Empfehlung - Zweitliga-Topteam beim Frauenfußballcup der SG Bad Bentheim

Nordhorn Die SG Bad Bentheim richtet am kommenden Wochenende breits zum 15. Mal ihren Frauenfußballcup im Nordhorner Euregium aus. Der bisher angestammte Termin am ersten Februar-Wochenende konnte aufgrund einer Liveübertragung der HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga nicht gehalten werden. Gespielt wird nun am Sonnabend, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar. Gerade aufgrund dieser Terminverschiebung ist es der SG Bad Bentheim gelungen, ein äußerst hochklassiges Teilnehmerfeld zusammen zu stellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zweitliga-topteam-beim-frauenfussballcup-der-sg-bad-bentheim-339493.html