Zweitliga-Team präsentiert sich den Emlichheimern

Emlichheim. Doppelt im Einsatz waren am Wochenende die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim. Am Sonnabend stand im niederländischen Assen das zweite Vorbereitungsturnier für die kommende Saison auf dem Programm, am Sonntag stellte sich das neue Team auf dem Herbstfest. Eine Woche nach dem Turnier in Tubbergen war Trainer Michael Lehmann mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Assen sehr zufrieden. „Es war wichtig, dass wir Fortschritte machen und uns als Team weiterentwickeln. Das hat geklappt", berichtete Lehmann, dessen Mannschaft in Assen ungeschlagen blieb und unter neun Mannschaften in der Endabrechnung den zweiten Platz belegte.