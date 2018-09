Empfehlung - Zweites Spiel, zweiter Sieg: Beste Stimmung beim SC Union II

Emlichheim Zweites Spiel, zweiter Sieg. Der SC Union Emlichheim II hat am Sonnabend nahtlos an die gute Leistung vom Saisonauftakt in der 3. Volleyball-Liga anknüpft und den TV Cloppenburg klar mit 3:0 bezwungen. Dabei spiegelten beim Heimdebüt in der Vechtetalhalle auch die Satzergebnisse die Dominanz der Gastgeberinnen wider. Mit 25:13, 25:20 und 25:18 hatte das Team von Trainerin Claudia Volkers die Nase vorn. „Das ist mit den beiden Siegen gegen Sorpesee und Cloppenburg ein toller Saisonstart“, sagte die SCU-Trainerin, die sich vor allem über die Konstanz im Spiel ihrer Mannschaft freute. „Wir waren in allen drei Sätzen hoch konzentriert und haben unser Spiel konsequent durchgezogen. Das ist uns in der letzten Saison noch nicht gelungen“, betonte die SCU-Trainerin, die mit Bianca Meyerink und Jane Helweg auf zwei Spielerinnen verzichten musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zweites-spiel-zweiter-sieg-beste-stimmung-beim-sc-union-ii-257185.html