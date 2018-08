Empfehlung - Zweiter beim Nordturnier: Eintrachts Ü40 fährt nach Berlin

Melbeck Es ist der größte Erfolg des SV Eintracht Nordhorn im Altherren-Fußball: Die Ü40-Mannschaft vom Heideweg hat sich am Sonnabend bei der Meisterschaft des Norddeutschen Fußballverbandes (NordFV) für die deutsche Meisterschaft vom 14. bis 16. September in Berlin qualifiziert. Dem von Jochen Philipp betreuten Landesmeister reichte dafür in Melbeck bei Lüneburg der Einzug ins Endspiel, das am Ende gegen Victoria Hamburg 0:1 verloren ging.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zweiter-beim-nordturnier-eintrachts-ue40-faehrt-nach-berlin-247827.html