Zweite Heimniederlage für Holzer-Team Anaheim in Playoffs

dpaAnaheim. Das Team des nicht eingesetzten Eishockey-Nationalspielers Korbinian Holzer verlor auch das zweite von sieben möglichen Spielen gegen die San Jose Sharks mit 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) und liegt damit in der Serie 0:2 zurück. Mit zwei Erfolgen in den kommenden beiden Heimspielen können die Sharks bereits den Einzug in die zweiten Runde sichern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zweite-heimniederlage-fuer-holzer-team-anaheim-in-playoffs-232589.html