Empfehlung - Zwei Wiedersehen beim Schüttorfer Doppelspieltag

Schüttorf Für den FC Schüttorf 09 geht es in der 2. Volleyball-Bundesliga an diesem Wochenende um sechs Punkte – und das vor heimischem Publikum. Am Sonnabend ist um 20 Uhr VC Olympia Berlin in der Vechtehalle zu Gast, am Sonntag folgt um 16 Uhr das Duell mit dem Tabellennachbarn Moerser SC. 09-Trainer Henk Goor ist mit seinem Team fest entschlossen, die optimale Punktausbeute zu erzielen. „Das ist ein wichtiges Wochenende. Wir haben mit zwei Siegen die Chance, uns oben festzusetzen“, sagt Goor, der jedoch betont: „Für uns ist es wichtig, wie wir mit der Belastung aus zwei Spielen klar kommen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-wiedersehen-beim-schuettorfer-doppelspieltag-345100.html