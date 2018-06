Empfehlung - Zwei weitere Zugänge für Union Lohne

Lohne Der Fußball-Bezirksligist Union Lohne hat zwei weitere Spieler für die kommende Saison geholt. Vom Landesligisten SV Holthausen-Biene kommt Daniel Thole zum Team des neuen Union-Trainers Andreas Hüsken und auch Kevin Flanz von Voran Brögbern schließt sich den Lohnern an. „Daniel Thole kann in der Defensive alles spielen und soll mit seiner Erfahrung für Stabilität sorgen“, sagt Lohnes sportlicher Leiter Hardy Stricker über den 28-Jährigen, der in seiner Karriere bislang für Altenlingen, den TuS Lingen und Biene aufgelaufen ist. In der vergangenen Saison kam Thole bei den Emsländern allerdings nur zu acht Landesliga-Einsätzen. Mit Kevin Flanz hat Union-Coach Hüsken bereits in Brögbern zusammengearbeitet. „Ich halte ihn für zweikampfstark und ehrgeizig“, meint Hüsken zum Außenverteidiger, der auf beiden Seiten spielen kann. Bereits im März hatten die Lohner die Verpflichtungen von Konstantin Nurekenov (Vorwärts Nordhorn), Marc Knoop (FC Schüttorf 09) und Malte Möring (SV Weiden) bekanntgegeben. Darüber hinaus rücken Nico Frese aus der eigenen zweiten Mannschaft sowie die A-Jugendlichen Leon Gels und Thorben Altendeitering für die kommende Saison in den Kader der Bezirksliga-Mannschaft auf. Union beginnt am 5. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, deren Höhepunkt der Test gegen den Drittligisten SV Meppen am 17. Juli um 19 Uhr ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-weitere-zugaenge-fuer-union-lohne-240991.html