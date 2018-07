Empfehlung - Zwei Vorbilder auf und neben dem Fußballplatz

Emlichheim Trotz zahlreicher Angebote anderer Vereine in den vergangenen Jahren haben der 34 Jahre alte Marc Kremer und Christian Schonhoff (33) ihrem Heimatverein Union Emlichheim immer die Treue gehalten – und auch künftig werden sie für den SCU Fußball spielen, wenn auch nur noch bei den Alten Herren in der B-Staffel. Am Sonnabend um 15 Uhr aber sind die Beiden noch einmal für die „Erste“ des SC Union aktiv: in einem Abschiedsspiel mit der aktuellen Kreisliga-Truppe und vielen ehemaligen Weggefährten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-vorbilder-auf-und-neben-dem-fussballplatz-243560.html