Zwei Väter des American Footballs in der Grafschaft

Nordhorn Die turnusmäßige Jahresversammlung der American Footballer des SV Eintracht Nordhorn war keine fünf Minuten alt, als doch tatsächlich jemand den Ablauf dieser Sitzung im Vereinsheim am Stadion am Heideweg störte: Vereinsmitglied Raphaela Lage-Brünjes betrat den Raum zusammen mit Julius Mensing vom Kreissportbund und entriss Abteilungsleiter Daniel Jedlicka das Wort – der aber trotzdem in den nächsten Minuten ganz im Mittelpunkt stand. Denn ebenso wie Tuomas Naukkarinen, der Trainer der Verbandsliga-Mannschaft, wurde Jedlicka vom Verein und dem Kreissportbund (KSB) geehrt. Im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ gab es für beide Urkunden und kleine Geschenke. Und fürs obligatorische Foto mussten die beiden stattlichen Herren gemeinsam auf ein kleines Podest des KSB steigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-vaeter-des-american-footballs-in-der-grafschaft-264547.html