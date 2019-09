Empfehlung - Zwei Siege für den GSV bei 15. Bekuplast-Junior-Open

Ringe Viele spannende Matches haben sich die Teilnehmer bei den 15. Bekuplast-Junior-Open in Ringe und Hoogstede geliefert. Bei dem von der Tennisabteilung des GSV Ringe-Neugnadenfeld organisierten Turnier starteten Kinder aus den Vereinen aus Ringe, Emlichheim, Uelsen und Laar. Bitter: Bei den Junioren B konnte der Emlichheimer Joris Schiphouwer nicht zum Finale gegen seinen Vereinskameraden Tom Schultz antreten, weil er sich kurz zuvor bei einem Fußballspiel den Arm gebrochen hatte. Bei den C-Junioren waren nur Spieler des TC Uelsen am Start; es siegte Jakob Meinolf. Bei den Mädchen gingen zwei Titel an den gastgebenden Verein: Tabea Plascher siegte bei den Juniorinnen C, Ines List bei den Juniorinnen B. In der Altersklasse A setzte sich Lena Heerspink vom TC BW Emlichheim durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-siege-fuer-den-gsv-bei-15-bekuplast-junior-open-316686.html