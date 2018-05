Zwei SCU-Teams kämpfen paralell um deutsche Meistertitel

Bei der U 20, die am Wochenende in Bretten antritt, kehrt Ina Gosen in die Emlichheimer Mannschaft zurück. Die U 16 des SC Union spielt in Dresden. Beide Mannschaften bekommen es schon in der Vorrunde mit schweren Gegnern zu tun.