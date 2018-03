Empfehlung - Zwei Mal HSV, dann „Jadehaie“: ECN-Talente haben gut zu tun

Nordhorn. Dieses Programm für einige Jugendspieler des EC Nordhorn hat es in sich: Am Freitagabend bestreitet die U19-Mannschaft des Vereins mit den Eishockey-Talenten Kevin Zimbelmann, Nick Jurk und Jonas Cremers ein Punktspiel gegen den Hamburger SV, und schon am Samstagmorgen steht um 10.30 Uhr ein weiteres Duell gegen die HSV-Jugend in der heimischen Eissporthalle an. Und am Sonntag dann geht es für den 19-jährigen Zimbelmann sowie für Jurk (18) und Cremers (17) planmäßig mit dem Männer-Regionalligateam zum dritten Spiel der als Regionalliga-Qualifikation titulierten Extra-Serie nach Sande.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-mal-hsv-dann-jadehaie-ecn-talente-haben-gut-zu-tun-229274.html