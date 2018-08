Empfehlung - Zwei Landestitel für Nordhorner Tanzpaar

Bremen/Göttingen Martin Pape und Theresa Sperling von der Tanzsportgemeinschaft Nordhorn haben bei der gemeinsamen Landesmeisterschaft der Länder Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern groß aufgetrumpft. Das TSG-Paar holte sich in den Kategorien Senioren II C Latein sowie Senioren I B Latein den Landestitel und feierte darüber hinaus bei den Senioren I C Latein die Landes-Vizemeisterschaft. Hinzu kamen dritte Plätze in den Kategorien Senioren I A Latein und Senioren II B Latein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-landestitel-fuer-nordhorner-tanzpaar-245212.html