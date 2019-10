Empfehlung - Zwei Grafschafter Ü32-Teams peilen die NFV-Endrunde an

Lohne/Nordhorn Die Altherren-Fußballer des SV Union Lohne spielen am Sonnabend daheim gegen den SV Winkum um den Einzug in die Endrunde der niedersächsischen Ü32-Meisterschaft. Das Duell der dritten Qualifikationsrunde beginnt um 15 Uhr. Ebenfalls auf die Teilnahme an der Endrunde hofft der VfL Weiße Elf; die Nordhorner bestreiten ihr entscheidendes Qualifikationsspiel am Dienstag, 29. Oktober, gegen den VfL Löningen (20 Uhr, Ootmarsumer Weg). Die Endrunde der Landesmeisterschaft wird am 2. Mai 2020 mit 16 Teams in Barsinghausen ausgetragen; automatisch qualifiziert sind Titelverteidiger TSV Fortuna Sachsenross sowie die Bezirksmeister SC Twistringen (Hannover), BV Essen (Weser-Ems) und VfL Güldenstern Stade (Lüneburg).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-grafschafter-ue32-teams-peilen-die-nfv-endrunde-an-325610.html