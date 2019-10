Empfehlung - Zwei Grafschafter an der Hafenstraße

Essen Die Hafenstraße in Essen ist eine der traditionsreichsten Adressen im deutschen Fußball. Dort spielt der ehemalige Bundesligist Rot-Weiss Essen – und dort spielen mit Alexander Hahn und Hedon Selishta aktuell auch zwei Kicker in der viertklassigen Regionalliga, die lange Jahre in der Jugend in Nordhorn gekickt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-grafschafter-an-der-hafenstrasse-324015.html