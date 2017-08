Zwei Grafschaft-Duelle zum Start der Bezirksliga-Saison

Am Freitag spielt Aufsteiger Brandlecht-Hestrup in Gildehaus, am Sonnabend erwartet Bad Bentheim den FC Schüttorf 09. Am Sonntag hat auch der SV Eintracht TV ein Heimspiel, während der VfL Weiße Elf und Lohne zum Auftakt reisen müssen.