Empfehlung - Zwei Fußball-Funktionäre fordern Bündelung der Kräfte

Nordhorn Rainer Lescher und Gerd Hüsken haben in Nordhorn schon Fußballspiele besucht, als Uwe Seeler mit dem HSV noch in der Kreisstadt zum Punktspiel gegen die Eintracht antrat. Das ist lange her. „Es wäre wünschenswert, wenn es wieder höherklassigen Fußball in Nordhorn geben könnte – gerade auch als Perspektive für unsere Jugendspieler“, sagen die Beiden, die in der Vergangenheit auch als Funktionäre im Vereinssport tätig waren, und verfassten einen Appell. Ihre Forderung: alle Kräfte im Nordhorner Seniorenfußball bündeln. „Mittelfristig sollte hier deutlich höherklassig gespielt werden“, heißt es in dem Papier. Und sie geben auch die Messlatte vor: „Mindestens Oberliga oder später auch Regionalliga.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-fussball-funktionaere-fordern-buendelung-der-kraefte-303351.html