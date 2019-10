Empfehlung - Zwei deutsche Frauen im Finale bei Bahnrad-EM

dpaApeldoorn Vize-Weltmeisterin Brennauer siegte am Nachmittag in der Qualifikation in deutscher Rekordzeit von 3:23,401 Minuten durch. Brauße steigerte als Zweite ihre persönliche Bestzeit auf 3:26,159 Minuten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zwei-deutsche-frauen-im-finale-bei-bahnrad-em-324589.html