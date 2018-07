Zverev trotzt Magen-Problemen - Görges im Achtelfinale

Mit einem erneuten Comeback zieht Alexander Zverev in Wimbledon in die dritte Runde ein und spielt am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale. Julia Görges hat den Sprung in die Runde der besten 16 als erste Deutsche schon geschafft.