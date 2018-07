Zverev mit Aufholjagd in Wimbledon

Mit einem erneuten Comeback zieht Alexander Zverev in Wimbledon in die dritte Runde ein und spielt am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale. Dabei war im zweiten Teil seiner Zweitrundenpartie der Druck nicht nur immens, dem 21-Jährigen fehlte auch noch Energie.