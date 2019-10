Empfehlung - Zverev erreicht Halbfinale in Peking

dpaPeking Der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg setzte sich gegen den US-Amerikaner Sam Querrey in 72 Minuten mit 7:6 (7:3), 6:2 durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft der 22-Jährige nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Die ATP-Veranstaltung des kombinierten Herren- und Damenturniers ist mit gut 3,6 Millionen Dollar dotiert, Zverev ist an Nummer zwei gesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zverev-erreicht-halbfinale-in-peking-322168.html