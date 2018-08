Empfehlung - Zverev-Brüder duellieren sich in Washington im Achtelfinale

dpaWashington. Der 21-jährige Tennisprofi aus Hamburg gewann sein Auftaktmatch gegen den Tunesier Malek Jaziri in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1. Wegen Regens war die Zweitrunden-Partie am Dienstag unterbrochen und erst am nächsten Tag fortgesetzt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zverev-brueder-duellieren-sich-in-washington-im-achtelfinale-245045.html