Zuversicht beim EC Nordhorn: Wir wollen Erster werden

Nordhorn Für die Eishockeyspieler des EC Nordhorn beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr mit dem Bezirksduell bei den Jadehaien des ECW Sande die heiße Phase der Playoffs. Nur mit einem Sieg in der Eishalle in Sande bleibt die Mannschaft von Trainer Andris Bartkevics im Rennen um Platz eins in der Meisterrunde, die am nächsten Wochenende noch die Auswärtsspiele in Niesky (Sonnabend) und Berlin (Sonntag) bereit hält. „Wir wollen Erster werden“, betont Stürmer Alexander Zimbelmann und verspricht: „Wir werden in Sande alles geben, damit es in den letzten beiden Spielen noch um etwas geht.“ Der langjährige Leistungsträger weiß aber auch: „In Sande ist es sehr schwer zu spielen.“ Auch weil sich alle Gastmannschaften immer erst an die Abmessungen in der extrem kleinen Halle gewöhnen müssen. „Das ist ganz anders, dort zu spielen“, sagt Zimbelmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zuversicht-beim-ec-nordhorn-wir-wollen-erster-werden-285642.html