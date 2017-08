Empfehlung - Zum Stadtschützenfest: SVB duelliert sich mit Gildehaus

Gildehaus/Bad Bentheim. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass sich der TuS Gildehaus und der SV Bad Bentheim in einem Spiel der Fußball-Bezirksliga gegenüberstanden, wenn die beiden Konkurrenten am Freitag um 19 Uhr (Romberg) wieder aufeinandertreffen. An die Partie im Mai 2015 haben die TuS-Verantwortlichen um Trainer Wolfgang Schmidt gemischte Gefühle: Einerseits gewann ihr Team das Duell am vorletzten Spieltag mit 1:0, andererseits stand wegen eines verspäteten Anpfiffs bereits vor Spielbeginn fest, dass die Gildehauser wegen der Siege der Konkurrenten im Abstiegskampf nicht mehr zu retten waren und absteigen müssen. „Das Ergebnis darf gerne noch einmal passieren“, lacht TuS-Coach Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zum-stadtschuetzenfest-svb-duelliert-sich-mit-gildehaus-205859.html