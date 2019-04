Empfehlung - Zum Saisonausklang wird es beim SC Union emotional und bunt

Emlichheim Nach dem verwandelten Matchball gegen Blau-Weiß Dingden wurde es am Sonnabend in der Emlichheimer Vechtetalhalle noch einmal richtig emotional. Die Volleyball-Spielerinnen des SC Union ließen ihren Gefühlen freien Lauf. Dabei mischte sich auch die eine oder andere Träne in die Freude über den gelungenen Saisonausklang. Schließlich war es der letzte gemeinsame Auftritt des Teams. Denn das Gesicht der Mannschaft wird sich zur nächsten Saison bekanntlich stark verändern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zum-saisonausklang-wird-es-beim-sc-union-emotional-und-bunt-292284.html