Zum Auftakt ein Derby zwischen Absteiger und Aufsteiger

Die Fußballer des SV Vorwärts gehen mit Selbstvertrauen in die Bezirksligasaison und sind am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Gildehaus in der Favoritenrolle. Anstoß am Immenweg ist um 15 Uhr.