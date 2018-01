Empfehlung - Zukunft von Aubameyang weiter offen: Spuren zum FC Arsenal

dpaDortmund. „Erst einmal geht es um das wichtige Spiel in Berlin. Alles Weitere wird man sehen“, sagte Watzke der „Funke Mediengruppe“. Nach seiner Suspendierung für das Spiel gegen Wolfsburg (0:0) aus disziplinarischen Gründen war Aubameyang am Montag ins Teamtraining zurückgekehrt und soll für die Partie am Freitag bei Hertha BSC wieder zum Kader gehören. Es könnte der letzte Auftritt für den 28-Jährigen im schwarz-gelben Trikot werden. „Auba muss jetzt mit dem Trainer klären, ob er bereit ist oder nicht, alles für Borussia Dortmund zu geben. Das werden Peter Stöger und Michael Zorc mit ihm besprechen“, sagte Watzke.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zukunft-von-aubameyang-weiter-offen-spuren-zum-fc-arsenal-221971.html