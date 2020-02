Empfehlung - Zu wenig Spielerinnen: Vorwärts tritt nicht zum Topspiel an

Nordhorn/Uelsen Das für Sonntag angesetzte Topspiel der Handball-Landesliga zwischen den Frauen der SG Neuenhaus/Uelsen und Vorwärts Nordhorn fällt aus. Der Spitzenreiter aus Nordhorn hat am frühen Donnerstagabend die Entscheidung getroffen, am Sonntag nicht in der Uelser Sporthalle anzutreten. Der Grund sind gravierende Personalprobleme. „Wir haben alle Optionen durchgespielt – es ging einfach nicht“, sagt Gundi Heck aus der Abteilungsleitung des SV Vorwärts. Der Handball-Verband hat schnell reagiert, im offiziellen Ergebnissystem ist das Spiel bereits für die Frauen der SG Neuenhaus/Uelsen gewertet worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zu-wenig-spielerinnen-vorwaerts-tritt-nicht-zum-topspiel-an-344013.html